Приложение «ВТБ Онлайн» стало недоступно в Play Market
25 марта 202220:59
В Play Market больше не доступно для скачивания мобильное приложение банка «ВТБ Онлайн».
При этом уже загруженные приложения работают в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что банк ВТБ вновь повысил минимальную ставку по ипотеке на готовое и на строящееся жилье. Она выросла до 22,4%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru