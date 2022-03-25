Приложение «ВТБ Онлайн» стало недоступно в Play Market

В Play Market больше не доступно для скачивания мобильное приложение банка «ВТБ Онлайн».

При этом уже загруженные приложения работают в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что банк ВТБ вновь повысил минимальную ставку по ипотеке на готовое и на строящееся жилье. Она выросла до 22,4%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:БанкиВТБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры