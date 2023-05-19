Volkswagen завершил сделку по продаже российских активов
Компания Volkswagen завершила сделку по продаже российских активов. Об этом говорится в заявлении организации.
Отмечается, что группа передала акции в ООО «Фольксваген Груп Рус», в том числе местных дочерних компаниях, структуре дилера «Авилон» — ООО «Арт-Финанс».
«С регистрацией сделки право собственности на доли в уставном капитале ООО "Фольксваген Груп Рус" и его дочерних компаний переходит от продавцов к покупателю. <...> Сделка была одобрена российскими правительственными органами», — говорится в сообщении.
В сделку включены производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, складские и финансовые услуги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru