Volkswagen завершил сделку по продаже российских активов

Отмечается, что группа передала акции в ООО «Фольксваген Груп Рус», в том числе местных дочерних компаниях, структуре дилера «Авилон» — ООО «Арт-Финанс».

«С регистрацией сделки право собственности на доли в уставном капитале ООО "Фольксваген Груп Рус" и его дочерних компаний переходит от продавцов к покупателю. <...> Сделка была одобрена российскими правительственными органами», — говорится в сообщении.

В сделку включены производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, складские и финансовые услуги.

