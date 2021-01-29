Внешэконом банк купил рекордное количество облигаций на пенсии «молчунов»

С октября 2009 года, когда банк получил право инвестировать пенсионные накопления в корпоративные облигации, в российские долговые бумаги ВЭБ вложил более 1,5 триллиона рублей пенсионных накоплений.

Тем временем, Минтруд разработал поправки в федеральные законы, обязующие пенсионные фонды восстанавливать финансовые потери гражданам, если суд признает перевод средств из одного фонда в другой незаконным.

