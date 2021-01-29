Внешэконом банк купил рекордное количество облигаций на пенсии «молчунов»
Внешэконом банк в 2020 году вложил в облигации крупных российских компаний пенсии «молчунов», пишут «Ведомости».
Речь идет о гражданах, которые не перевели свои деньги в негосударственные пенсионные фонды или частные компании, оставив их в управляющей госкомпании. Доля вложений в негосударственные ценные бумаги в прошлом году достигла рекордных 46% от расширенного портфеля ВЭБ.
С октября 2009 года, когда банк получил право инвестировать пенсионные накопления в корпоративные облигации, в российские долговые бумаги ВЭБ вложил более 1,5 триллиона рублей пенсионных накоплений.
Тем временем, Минтруд разработал поправки в федеральные законы, обязующие пенсионные фонды восстанавливать финансовые потери гражданам, если суд признает перевод средств из одного фонда в другой незаконным.
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