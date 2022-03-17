Внедорожник Aurus Komendant запустят в серию в конце 2022 года
Серийное производство внедорожника Aurus Komendant планируется запустить в конце 2022 года, сообщает пресс-служба бренда.
В сообщении говорится, что выпуск автомобилей Aurus на индустриальной площадке в ОЭЗ «Алабуга» не останавливался, подготовка площадки к производству внедорожника идёт по графику.
«Премьера внедорожника Aurus Komendant, как и планировалось ранее, состоится в течение 2022 года, точная дата и место будут оглашены позднее», - добавили в пресс-службе марки.
Ранее директор по маркетингу Центрального научно-исследовательского автомобильного института «НАМИ» Дамир Каримов заявил, что ведётся разработка электрической версии седана Aurus Senat, сообщает Ura.ru.
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