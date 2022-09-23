Власти Москвы поделились опытом в поддержке бизнеса в сфере госзакупок

Москва активно поддерживает бизнес на всех уровнях. В частности, город реализует на локальном и федеральном уровнях меры в части закупок, организации конкурентных процедур и развитии предпринимательства. Об этом сообщил руководитель Департаменты Москвы по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.

Выступая в ходе Всероссийской конференции в сфере закупок «Государственный заказ – двигатель конкуренции» он отметил, что Москва выступает пионером в применении новых закупочных практик, универсальных и нестандартных решений. В дальнейшем эти пилотные проекты оптимизируются и масштабируются на всю страну с учётом региональных особенностей.

Так на федеральном уровне была принята московская инициатива по десятикратному снижению порога инвестиций по офсетным контрактам – с миллиарда до 100 миллионов рублей. А размер обязательных закупок у предприятий малого бизнеса наоборот был увеличен с 3 до 20 миллионов рублей.

«Из дальнейших инициатив: предоставление заказчикам права проводить закупки до 50 миллионов рублей также среди СМП. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении федеральных регуляторов», — рассказал Щербаков.

Он также напомнил, что сегодня в столице действуют пять офсетных контрактов на общую сумму 72,7 миллиарда рублей. Причём четыре из них касаются производства лекарств и медицинских изделий. Ещё один контракт подписан на поставку детского питания. В ближайшее время планируется расширить действие офсетов на сферы информационных технологий, производство коммунальной техники, транспорта, стройматериалов и строительного оборудования.

Как пояснил глава департамента по конкурентной политике, офсетные контракты дают городу необходимую импортозамещённую и социально значимую продукцию по выгодной цене, а бизнес получает – гарантированный рынок сбыта и поддержку.

Всероссийская конференция в сфере закупок «Государственный заказ – двигатель конкуренции» проходит 22-23 сентября в Сочи. Организатором мероприятия выступает Федеральное бюджетное учреждение «Информационно-технический центр ФАС России». Среди участников руководители субъектов Российской Федерации, руководители и специалисты ФАС России, федеральных и региональных органов исполнительной власти, компании с государственным участием и экспертные сообщества.

