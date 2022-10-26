Владельцем российских подразделений Mercedes-Benz станет дилер «Автодом»

Группа Mercedes-Benz продаст свои доли в российских дочерних предприятиях дилерскому холдингу «Автодом». Об этом сообщили в Минпромторге.

СМИ: Mercedes-Benz продаст свой завод в Подмосковье

«Новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz – компания "АВТОDОМ" – сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке Есипово», — отмечается в сообщении ведомства.

Минпромторг поможет компании подобрать технологического партнера.

Как отметил замглавы ведомства Альберт Каримов, продажа активов Mercedes локальному инвестору позволит обеспечить работоспособность подмосковного завода и сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции. После завершения всех согласований «Автодом» сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz.

В августе СМИ сообщили, что Mercedes-Benz продает завод в подмосковном Есипово. В качестве потенциального покупателя называли «Автодом», отмечалось, что в переговорах участвует Корпорация развития Московской области, напоминает Ura.ru. О подписании договора о продаже завода стало известно на минувшей неделе, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МинпромторгАвтомобилиMercedes-benz
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