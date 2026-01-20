Владелец пекарни с прямой линии Путина допустил, что может закрыться к маю

По его словам, обращение к главе государства помогло ему в преддверии Нового года, а также в первую половину января, однако решить проблему это не помогло.

«Если ничего не изменится, то мы, скорее всего, к маю тоже закроемся — к апрелю, к маю», — сказал предприниматель.

В ходе прямой линии Максимов задал президенту вопрос о дополнительных издержках, которые возникнут у малого бизнеса в связи с переходом с патентной системы налогообложения на уплату НДС. Как пишут «Известия», Путин отметил, что индивидуальный производственный бизнес не должен от этого пострадать.

