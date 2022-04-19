Владелец Opel и Peugeot приостановил производство в Калуге

«Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, концерн Stellantis принял решение о приостановке производства на заводе в Калуге», — сообщили в Stellantis.

Отмечается, что концерн предпринимает все меры для соблюдения международных ограничений и защиты своих сотрудников, пишет RT.

Ранее стало известно, что корпорация Toyota Motor на 10% сократит мировое производство автомобилей из-за сбоев в цепочке поставок на фоне российской спецоперации на Украине и вспышек коронавируса в Китае, напоминает «Свободная пресса».

