Владелец Opel и Peugeot приостановил производство в Калуге

Автоконцерн Stellantis, владелец брендов Opel и Peugeot, приостановит производство автомобилей на заводе в Калуге. Об этом говорится в заявлении компании.

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«Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, концерн Stellantis принял решение о приостановке производства на заводе в Калуге», — сообщили в Stellantis.

Отмечается, что концерн предпринимает все меры для соблюдения международных ограничений и защиты своих сотрудников, пишет RT.

Ранее стало известно, что корпорация Toyota Motor на 10% сократит мировое производство автомобилей из-за сбоев в цепочке поставок на фоне российской спецоперации на Украине и вспышек коронавируса в Китае, напоминает «Свободная пресса».

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ТЕГИ:АвтомобилиЗаводКалуга
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