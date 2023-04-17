Владелец KFC продал свои рестораны в России
Американская компания Yum! Brands, владеющая сетью ресторанов KFC, заявила, что уходит с российского рынка.
В пресс-службе фирмы указали, что бизнес KFC в России был продан компании «Смарт сервис» (Smart Service Ltd.), которая, кроме ресторанов, получила операционную систему, права на основную франшизу и товарный знак для бренда Rostic’s.
Отмечается, что на первом этапе будут переоборудованы более 100 ресторанов, их сотрудники сохранят свои рабочие места.
Ранее шведская компания IKEA завершила сделку по продаже последнего производства в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru