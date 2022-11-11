«Вкусно - и точка» начнет работу в Белоруссии

Компания «Вкусно – и точка» подписывает договор франчайзи c белорусской сетью «КСБ Виктори Рестораны», управляющей 25 ресторанами McDonald's в республике. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Организация завершает процедуру передачи прав по договору франчайзинга.

«До момента перехода сеть продолжит работу под брендом "Макдоналдс" на белорусском рынке. Компания начнет работу под новым брендом в течение нескольких недель, после того, как будут завершены все необходимые юридические процедуры и решены организационные вопросы», — отмечается в сообщении.

«Вкусно – и точка» указывает, что в Белоруссии действует 25 предприятий быстрого обслуживания в шести городах.

«Решение о дальнейшей работе в качестве франчайзи ... позволит компании сохранить более 2000 рабочих мест, продолжая выполнять все ранее принятые обязательства перед сотрудниками. В предприятиях сохранятся действующие концепции обслуживания и сервисы, а также высокие стандарты качества и работы, к которым привыкли гости сети», — добавили в пресс-службе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФастфудБелоруссияРесторан
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