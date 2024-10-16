Вклады жителей Центральной России на начало осени достигли 25 трлн рублей

В Центральном федеральном округе объем депозитов россиян вырос до 25 трлн рублей к 1 сентября, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу.

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При этом 70% этих средств (более 17,4 трлн рублей) находилось на срочных вкладах, что составило + 17% с начала года.

На 1 сентября объем сбережений россиян в банках достиг 51,3 трлн рублей (+13% с начала года). Таким образом, сбережения жителей ЦФО составили 48% от всех депозитов россиян на начало осенного периода.

Ранее Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин порекомендовал при открытии вклада в банке в первую очередь определиться с типом открываемого продукта, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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