Вклады жителей Центральной России на начало осени достигли 25 трлн рублей

При этом 70% этих средств (более 17,4 трлн рублей) находилось на срочных вкладах, что составило + 17% с начала года.

На 1 сентября объем сбережений россиян в банках достиг 51,3 трлн рублей (+13% с начала года). Таким образом, сбережения жителей ЦФО составили 48% от всех депозитов россиян на начало осенного периода.

Ранее Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин порекомендовал при открытии вклада в банке в первую очередь определиться с типом открываемого продукта, передает RT.

