VK закроет мессенджер ICQ с 26 июня
Компания «ВКонтакте» намерена через месяц прекратить работу мессенджера ICQ. Ориентировочно, сервис закроется с 26 июня, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе VK. Компания намерена сосредоточиться на развитии «VK Мессенджера» для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса, уточняется в отдельном пресс-релизе.
В рамках этой деятельности сотрудники ICQ вольются в команды продуктов «VK Мессенджер» и VK «WorkSpace». ICQ была включена в портфель активов VK в 2010 году. Последнее по времени масштабное обновление ICQ относится к 2020 году. Тогда работы были проведены на фоне самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
ICQ (от английской фразы I seek you — «я ищу тебя») — бесплатная кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. Она позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео и аудио через Интернет. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в России сервис получил сленговое наименование «Аська».
Интернет-пейджер ICQ создали четверо старшеклассников из Тель-Авива, они основали 15 ноября 1996 года компанию Mirabilis. В 1998 году службу выкупила американская компания AOL за 407 миллионов долларов. В апреле 2010 года инвестиционный фонд Digital Sky Technologies, совладельцем которого выступает российский миллиардер Алишер Усманов, приобрел у AOL сервиса мгновенных сообщений ICQ за 187,5 миллиона долларов. В сентябре 2010 года ICQ вошла в состав Mail.ru Group (ныне VK).
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