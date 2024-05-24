VK закроет мессенджер ICQ с 26 июня

Компания «ВКонтакте» намерена через месяц прекратить работу мессенджера ICQ. Ориентировочно, сервис закроется с 26 июня, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе VK. Компания намерена сосредоточиться на развитии «VK Мессенджера» для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса, уточняется в отдельном пресс-релизе.

В рамках этой деятельности сотрудники ICQ вольются в команды продуктов «VK Мессенджер» и VK «WorkSpace». ICQ была включена в портфель активов VK в 2010 году. Последнее по времени масштабное обновление ICQ относится к 2020 году. Тогда работы были проведены на фоне самоизоляции из-за пандемии коронавируса.