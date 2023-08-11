VK перерегистрируется в российский офшор в Калининградской области

Юридическое лицо компании VK перерегистрируется с Британских Виргинских островов в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

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Перерегистрацию утвердили акционеры и совет директоров VK.

«После государственной регистрации ... VK станет Международной компанией публичным акционерным обществом "ВК" (МКПАО "ВК") ... Членами Совета директоров МКПАО "ВК" остаются текущие члены Совета директоров VK Company Limited», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, VK проведет делистинг глобальных депозитарных расписок и еврооблигаций с Лондонской фондовой биржи, пишет RT. Также компания приняла решение о первичном листинге акций на Московской бирже.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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