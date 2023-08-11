VK перерегистрируется в российский офшор в Калининградской области
Юридическое лицо компании VK перерегистрируется с Британских Виргинских островов в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Перерегистрацию утвердили акционеры и совет директоров VK.
«После государственной регистрации ... VK станет Международной компанией публичным акционерным обществом "ВК" (МКПАО "ВК") ... Членами Совета директоров МКПАО "ВК" остаются текущие члены Совета директоров VK Company Limited», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, VK проведет делистинг глобальных депозитарных расписок и еврооблигаций с Лондонской фондовой биржи, пишет RT. Также компания приняла решение о первичном листинге акций на Московской бирже.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евро взлетел выше 108 рублей впервые с марта 2022 года
- Аэропорт «Внуково» возобновил работу
- ТАСС: Над Калугой закрыли воздушное пространство
- Очевидцы сообщили о взрыве у Карамышевской набережной в Москве
- VK перерегистрируется в российский офшор в Калининградской области
- В Киеве и Хмельницкой области Украины прогремели взрывы
- СМИ сообщили о закрытии неба во «Внуково» из-за беспилотника
- Марочко заявил об активизации СБУ на купянском направлении
- В Калуге загорелась электроподстанция
- ТАСС: Четверых пропавших после взрыва в Сергиевом Посаде нашли живыми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru