СМИ: VK и «Сбер» начали переговоры о продаже Delivery Club

VK и «Сбер» ведут с «Яндексом» переговоры о продаже сервиса доставки готовой еды Delivery Club, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Delivery Club сообщил об утечке данных клиентов

Собеседник агентства отметил, что рассматриваются разные варианты сделки, один из которых подразумевает обмен на сервисы «Яндекса» - «Новости» и «Дзен». В данном случае необходимо будет получить разрешение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), так как «Яндекс. Еда» и Delivery Club давние конкуренты.

Источники издания The Bell, в свою очередь, утверждают, что одним из условий «Яндекса» является выход «Сбера» и VK из проекта.

Ранее у сервиса «Яндекс.Еда» появилась новая функция, позволяющая удалять данные о сделанных заказах, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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