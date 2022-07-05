СМИ: VK и «Сбер» начали переговоры о продаже Delivery Club
VK и «Сбер» ведут с «Яндексом» переговоры о продаже сервиса доставки готовой еды Delivery Club, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Собеседник агентства отметил, что рассматриваются разные варианты сделки, один из которых подразумевает обмен на сервисы «Яндекса» - «Новости» и «Дзен». В данном случае необходимо будет получить разрешение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), так как «Яндекс. Еда» и Delivery Club давние конкуренты.
Источники издания The Bell, в свою очередь, утверждают, что одним из условий «Яндекса» является выход «Сбера» и VK из проекта.
Ранее у сервиса «Яндекс.Еда» появилась новая функция, позволяющая удалять данные о сделанных заказах, сообщает телеканал «360».
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