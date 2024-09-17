Вице-президент Telegram зарегистрировал ИП в России

Уточняется, что ИП было зарегистрировано в Санкт-Петербурге 9 сентября 2024 года. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

В списке дополнительных видов деятельности также указаны разработка компьютерного ПО, покупка и продажа недвижимого имущества, деятельность в области права и в сфере рекламы.

Ранее предприниматель Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного RWB,чтобы не допустить смены названия ООО «РВБ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

