Вице-президент Telegram зарегистрировал ИП в России
Вице-президент Telegram Илья Перекопский зарегистрировался в России в качестве индивидуального предпринимателя. Соответствующая запись появилась в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ).
Уточняется, что ИП было зарегистрировано в Санкт-Петербурге 9 сентября 2024 года. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
В списке дополнительных видов деятельности также указаны разработка компьютерного ПО, покупка и продажа недвижимого имущества, деятельность в области права и в сфере рекламы.
Ранее предприниматель Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного RWB,чтобы не допустить смены названия ООО «РВБ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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