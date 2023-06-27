Вице-президент Союза торговых центров: Арендаторы сегодня диктуют свои условия

Российские бренды сегодня могут заходить в торговые центры на выгодных условиях, заявил вице-президент Союза торговых центров: Россия Беларусь Казахстан Павел Люлин в пресс-центре НСН

«Арендатор, к сожалению для торговых центров, сейчас может диктовать свои условия. Он говорит, что хочет сесть только на процент, например, или говорит, что не согласен на фиксированную арендную плату. Также могут запросить отделку помещений, выбирают более подходящий этаж и так далее. Для российских предпринимателей сейчас хорошее время, чтобы зайти на своих условиях, чем они и занимаются», - отметил он.

В Москве посещаемость торговых центров упала значительнее, чем в регионах, заявил ранее вице-президент Союза торговых центров: Россия Беларусь Казахстан Павел Люлин в пресс-центре НСН.

