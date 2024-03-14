Викторины о промышленности Москвы пройдут на выставке-форуме «Россия»

В рамках Международной выставки-форума «Россия» (трек «Промышленность») все желающие смогут проверить знания о промышленности города Москвы 14-18 марта и 20-24 марта. Об этом заявил министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Викторины состоятся в 75 павильоне ВДНХ. Кроме того, по словам Овчинского, посетители выставки смогут обсудить важность и особенности промышленного дизайна, а также его внедрение в среду города. Юным гостям предложат VR-мастер-классы по сборке и управлению беспилотниками. Овчинский добавил, что викторины, проводящиеся в рамках проекта «Открой#Моспром», пользуются большой популярностью у москвичей: за два года в них поучаствовали свыше 14 тысяч человек.

Каждый день будет проходить по две игры, деятельность каждой из которых — 15 минут. Участники должны будут ответить на 15 каверзных вопросов о столичной промышленности. Наиболее активным участникам вручат памятные призы и приглашения на экскурсии по заводам и фабриках в рамках проекта «Открой#Моспром».



