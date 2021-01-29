Виктор Хмарин будет назначен руководителем «Русгидро»
29 января 202111:05
Совет директоров «Русгидро» утвердил кандидатуру Виктора Хмарина на должность генерального директора компании сроком на 5 лет. Об этом пишет ТАСС.
Ранее Хмарин находился в должности и.о. председателя правления «Русгидро». Он сменил поста Николая Шульгинова, которого назначили министром энергетики.
«Русгидро» занимает более 13% сектора электроэнергетики в России. Мощности тепловой энергетики группы распределены по 30 субъектам. Росимуществу принадлежат 61,73% акций компании.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru