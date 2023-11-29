Валютные депозиты россиян упали до минимума за 15 лет
Валютные депозиты граждан России в октябре 2023 года продолжили сокращаться, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка РФ.
В частности, они составили 26,8 млрд долларов, что является минимальным показателем за последние 15 лет - с февраля 2008 года (26,1 млрд долларов).
Уточняется, что, по сравнению с сентябрём текущего года, в октябре традиционные валютные депозиты уменьшились на 1,5%. При этом средства россиян на текущих счетах также сократились - на 2%, до 14,7 млрд долларов.
Таким образом общий объём валютных средств граждан РФ в российских банках в октябре уменьшился на 1,4% и составил до 41,6 млрд долларов.
Ранее первый зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил, что намного безопаснее хранить и использовать в расчётах валюты стран, которые не поддерживают санкции против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru