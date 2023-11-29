Валютные депозиты россиян упали до минимума за 15 лет

В частности, они составили 26,8 млрд долларов, что является минимальным показателем за последние 15 лет - с февраля 2008 года (26,1 млрд долларов).

Уточняется, что, по сравнению с сентябрём текущего года, в октябре традиционные валютные депозиты уменьшились на 1,5%. При этом средства россиян на текущих счетах также сократились - на 2%, до 14,7 млрд долларов.

Таким образом общий объём валютных средств граждан РФ в российских банках в октябре уменьшился на 1,4% и составил до 41,6 млрд долларов.

Ранее первый зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил, что намного безопаснее хранить и использовать в расчётах валюты стран, которые не поддерживают санкции против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».