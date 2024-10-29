В Wildberries выявили 87 тысяч случаев злоупотреблений персоналом на миллионы рублей

Объединенная компания Wildberries и Russ провели комплексный аудит внутренних процессов, выявив с июля почти 87 тысяч случаев злоупотреблений со стороны персонала, включая охрану и администрацию, сообщили в пресс-службе платформы.

Отмечается, что речь идет о проверках складских комплексов, где осуществляется прием и сортировка товаров. В компании предварительно подсчитали, что нарушений было выявлено на сумму более 324 миллионов рублей. Руководство обратилось в полицию, возбуждено 925 уголовных дел.