В Wildberries выявили 87 тысяч случаев злоупотреблений персоналом на миллионы рублей

Объединенная компания Wildberries и Russ провели комплексный аудит внутренних процессов, выявив с июля почти 87 тысяч случаев злоупотреблений со стороны персонала, включая охрану и администрацию, сообщили в пресс-службе платформы.

Отмечается, что речь идет о проверках складских комплексов, где осуществляется прием и сортировка товаров. В компании предварительно подсчитали, что нарушений было выявлено на сумму более 324 миллионов рублей. Руководство обратилось в полицию, возбуждено 925 уголовных дел.

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До этого стало известно, что онлайн-ретейлер Wildberries запускает возможность торговли продавцов и юридических лиц, B2B-продажи будут развивать на платформе «Wildberries для бизнеса». Заключение B2B-сделок уже возможно на сайте маркетплейса в тестовом формате для части продавцов Wildberries.

В скором времени такую возможность предоставят всем партнерам ретейлера. Приобретающие товар компании будут получать свои заказы в обычных пунктах выдачи. Руководство компании отмечало, что выстраивает доверительные отношения со всеми партнерами, которые нацелены на долгосрочное сотрудничество, поэтому при возникновении спорных моментов платформа готова брать на себя издержки, как в случае с мошенническими действиями сотрудников складов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Алтухова
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