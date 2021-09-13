В Центробанке назвали признаки «теневых» карт и электронных кошельков

Банк России перечислил признаки платежных карт и электронных кошельков, которые используются незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами и интернет-обменниками криптовалюты. Рекомендации регулятора опубликованы на его официальном сайте.

По данным ЦБ, прием платежей и обратные выплаты для клиентов «теневого» бизнеса проводятся не с расчетных счетов, а с подконтрольных нелегальным организациям карт и электронных кошельков. Часто эти средства оформлены на подставных физлиц.

Также нелегальный бизнес использует специальные программные модули, которые подключаются к порталам кредитных организаций с услугами по переводу денег и автоматически обрабатывают большой поток платежей. Банк России рекомендовал кредитным организациям оперативно выявлять подозрительные карты и кошельки, применяя «противолегализационные меры» в отношении подобных инструментов, отмечает Газета.ру.

Кроме того, ЦБ советует обратить внимание на необычно большое число контрагентов счета и объемы операции по списанию и зачислению средств более чем 1 млн рублей в месяц. Также регулятор рекомендует насторожиться в случае небольшого временного промежутка между начислением и списанием денег, пишет РИА ФАН.

