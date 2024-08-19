В ТПП призвали запретить возврат ряда приобретенных онлайн товаров

Совет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России предложил запретить возврат некоторых товаров, приобретенных онлайн. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо совета Роспотребнадзору.

Подлинность обращения подтвердил глава совета Алексей Федоров. В письме идет речь о непродовольственной продукции из сегмента онлайн-ретейла, возврат которой невозможен и в обычных магазинах. В частности, в ТПП предлагают ввести запрет на возврат нижнего белья, предметов личной гигиены, медицинских препаратов, других прямо воздействующих на здоровье и тело «чувствительных» категорий.

Один из крупных отечественных маркетплейсов поддержал инициативу. В свою очередь, организация «Общественная потребительская инициатива» выступила против такого предложения, подчеркнув, что онлайн-торговля не дает покупателю возможности ознакомиться с товаром и определить его соответствие описанию. Из-за этого в России было запрещено применять в интернет-торговле списки товаров, не подлежащих обмену или возврату, и по действующим правилам россияне могут сдать обратно, например, линзы для глаз, которые уже были в использовании.

