В Тольятти «АвтоВАЗ» привлек к работе на заводе 200 осужденных

Завод «АвтоВАЗ» привлек к принудительным работам 200 осужденных, передает РБК со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

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По его словам, поначалу коллектив производства с осторожностью относился к новым коллегам. Однако сейчас все довольны таким решением.

Соколов не исключил, что впоследствии такую практику смогут распространить и на другие предприятия.

Ранее «АвтоВАЗ» представил на Петербургском международном экономическом форуме свою новую модель - Lada Iskra. По словам Соколова, это будет семейство автомобилей, в которое войдут седан и универсал, причем последний получит также вседорожную версию Cross, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
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