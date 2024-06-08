В Тольятти «АвтоВАЗ» привлек к работе на заводе 200 осужденных
Завод «АвтоВАЗ» привлек к принудительным работам 200 осужденных, передает РБК со ссылкой на президента компании Максима Соколова.
По его словам, поначалу коллектив производства с осторожностью относился к новым коллегам. Однако сейчас все довольны таким решением.
Соколов не исключил, что впоследствии такую практику смогут распространить и на другие предприятия.
Ранее «АвтоВАЗ» представил на Петербургском международном экономическом форуме свою новую модель - Lada Iskra. По словам Соколова, это будет семейство автомобилей, в которое войдут седан и универсал, причем последний получит также вседорожную версию Cross, передает «Радиоточка НСН».
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