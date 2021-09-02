В США допустили производство вакцины «Спутник V» на экспорт
Фармацевтические компании в США ведут переговоры о возможном производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для поставок в третьи страны. Об этом сообщил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
«Мы вчера встречались с представителем РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций - НСН), их большой проект "Спутник V" – он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает "Спутник V", но для экспорта в третьи страны», — рассказал Родзянко в беседе с РИА Новости на полях Восточного экономического форума.
На данный момент вакцина «Спутник V» зарегистрирована уже в 70 странах, напоминает Ura.ru. Производство препарата запущено более чем в 14 государствах, в том числе в Индии, Китае, Бразилии, Аргентине, Италии, Южной Корее, Турции.
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