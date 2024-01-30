В Совфеде предложили ограничить маркетплейсы с долей рынка выше 25%

Необходимо доработать законопроект об урегулировании деятельности маркетплейсов, заявил ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в пресс-центре НСН. По его словам, если принять законопроект с существующими формулировками, то о привычной бизнес-модели можно будет забыть.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия - За Правду» внесли межфракционный законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, который введет дополнительные гарантии защиты потребительских прав, передает «Радиоточка НСН».

