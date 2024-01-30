В Совфеде предложили ограничить маркетплейсы с долей рынка выше 25%
В Совете Федерации рассматривается законопроект об установлении для маркетплейсов предельной доли на рынкее, заявил глава Комитета по экономической политике Андрей Кутепов, передает Forbes.
Документ предлагает лимит в размере 25% от объема всех онлайн-продаж. В таком случае компании будет запрещено арендовать или покупать новые помещения в городе.
Необходимо доработать законопроект об урегулировании деятельности маркетплейсов, заявил ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в пресс-центре НСН. По его словам, если принять законопроект с существующими формулировками, то о привычной бизнес-модели можно будет забыть.
Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия - За Правду» внесли межфракционный законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, который введет дополнительные гарантии защиты потребительских прав, передает «Радиоточка НСН».
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