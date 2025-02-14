В системе СБП произошел сбой

В работе системы быстрых платежей (СБП) произошел сбой, сообщил оператор системы — Национальная система платежных карт (НСПК).

Проблемы с обработкой транзакций начались около 18:20 мск и продолжались до 19:30, после чего операции вернулись в штатный режим.

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По данным сервиса Downdetector, в пик сбоев, который пришелся на 19:00, были зафиксированы жалобы на проблемы с переводами, оплатами и доступом к сайту СБП. Некоторые пользователи также сообщили о двухкратных списаниях средств. Информация о трудностях с системой начала поступать с 18:00 мск, но к 19:30 ситуация стабилизировалась.

К настоящему времени проблемы с СБП снизились и количество жалоб уменьшилось, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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