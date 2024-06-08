В сети «Вкусно - и точка» не исключили появления в меню блюд русской кухни

Как отметил руководитель сети, в ресторанах продолжится программа «Вкусы мира».

«Сейчас успешно идут итальянские недели, до этого были испанские недели, и мы рассматриваем, естественно, различные кухни мира, и эту программу мы однозначно будем продолжать», — рассказал Пароев в беседе с РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможном запуске в меню блюд русской кухни, гендиректор сети отметил, что «оставит здесь определенную интригу». Кроме того, Пароев рассказал, что в «Вкусно – и точка» не будут продавать алкоголь.

«Мы — это семейный ресторан, к нам приходят семьи с детьми и, конечно, никто не хочет видеть в нашем ресторане никакой алкоголь», — заявил топ-менеджер.

