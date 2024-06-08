В сети «Вкусно - и точка» не исключили появления в меню блюд русской кухни
Блюда русской кухни могут появиться в меню сети ресторанов «Вкусно – и точка». Об этом заявил гендиректор компании Олег Пароев.
Как отметил руководитель сети, в ресторанах продолжится программа «Вкусы мира».
«Сейчас успешно идут итальянские недели, до этого были испанские недели, и мы рассматриваем, естественно, различные кухни мира, и эту программу мы однозначно будем продолжать», — рассказал Пароев в беседе с РИА Новости.
Отвечая на вопрос о возможном запуске в меню блюд русской кухни, гендиректор сети отметил, что «оставит здесь определенную интригу». Кроме того, Пароев рассказал, что в «Вкусно – и точка» не будут продавать алкоголь.
«Мы — это семейный ресторан, к нам приходят семьи с детьми и, конечно, никто не хочет видеть в нашем ресторане никакой алкоголь», — заявил топ-менеджер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru