В Сбербанке заявили о планах ввести единый способ оплаты лицом

Единое целевое решение для оплаты по биометрии лицом может быть создано для всех банков России в 2025 году. Об этом заявил директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев в беседе с РБК.

Как напомнил собеседник издания, сейчас биоэквайринг развивают параллельно Сбербанк и Национальная система платежных карт (НСПК). Пока заплатить таким способом могут только клиенты «Сбера» в терминале банка.

«Мы стремимся создать сервис, в котором гражданин нашей страны может оплачивать покупки биометрией независимо от того, клиентом какого банка он является, и до конца года реализуем данную возможность. В параллель НСПК готовится сделать то же самое и хранить у себя базу связок карты с биометрией», — рассказал Евсеев.

По его словам, организации «пройдут вместе» эту фазу, и в следующем году все банки получат единое целевое решение.

Ранее Олег Евсеев сообщил, что Сбербанк и Единая биометрическая система (ЕБС) работают над запуском механизма, позволяющего оплачивать по биометрии товары с маркировкой «18+», пишет 360.ru.

