В Сбербанке опровергли введение ограничений на валютные операции
Сбербанк опроверг введение ограничений на валютные операции из-за санкций. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее информация об этом появилась на сайте кредитной организации. Отмечалось, что ограничения будут введены из-за санкций против Сбербанка.
Банк опроверг эти данные, подчеркнув, что информация об ограничениях на валютные операции не соответствует действительности и появилась на портале Сбербанка из-за сбоя.
Между тем Центробанк принял решение начать интервенции на валютном рынке. Таким образом регулятор намерен стабилизировать ситуацию на финансовом рынке, пишет Ura.ru.
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