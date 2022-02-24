В Сбербанке опровергли введение ограничений на валютные операции

Ранее информация об этом появилась на сайте кредитной организации. Отмечалось, что ограничения будут введены из-за санкций против Сбербанка.

Банк опроверг эти данные, подчеркнув, что информация об ограничениях на валютные операции не соответствует действительности и появилась на портале Сбербанка из-за сбоя.

Между тем Центробанк принял решение начать интервенции на валютном рынке. Таким образом регулятор намерен стабилизировать ситуацию на финансовом рынке, пишет Ura.ru.

