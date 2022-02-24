В Сбербанке опровергли введение ограничений на валютные операции

Сбербанк опроверг введение ограничений на валютные операции из-за санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Центробанк начал интервенции на валютном рынке

Ранее информация об этом появилась на сайте кредитной организации. Отмечалось, что ограничения будут введены из-за санкций против Сбербанка.

Банк опроверг эти данные, подчеркнув, что информация об ограничениях на валютные операции не соответствует действительности и появилась на портале Сбербанка из-за сбоя.

Между тем Центробанк принял решение начать интервенции на валютном рынке. Таким образом регулятор намерен стабилизировать ситуацию на финансовом рынке, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:ОпровержениеВалютаСбербанк
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