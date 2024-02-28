Сбой в расчетах между Россией и КНР объяснили вмешательством третьих стран
28 февраля 202412:44
Сбои в расчетах между Россией и КНР происходили из-за вмешательства третьих стран, заявил китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй, сообщает РИА Новости.
По его словам, некоторые государства пытаются создавать странам проблемы.
«Но я верю, что мы найдём способ эти проблемы преодолеть», - подчеркнул дипломат.
Ранее три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru