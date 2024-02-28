Сбой в расчетах между Россией и КНР объяснили вмешательством третьих стран

Сбои в расчетах между Россией и КНР происходили из-за вмешательства третьих стран, заявил китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй, сообщает РИА Новости.

«Выстрел в ногу»: Как отказ зарубежных банков от расчетов с РФ вредит системе

По его словам, некоторые государства пытаются создавать странам проблемы.

«Но я верю, что мы найдём способ эти проблемы преодолеть», - подчеркнул дипломат.

Ранее три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
ТЕГИ:СбойПлатежиРоссияКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры