В «Руспродсоюзе» опровергли продажу заводов Kraft Heinz по выпуску детского питания

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») не подтвердила информацию о продаже российских активов компании Kraft Heinz по выпуску детского питания. Об этом заявил исполнительный директор организации Дмитрий Востриков.

СМИ: Kraft Heinz продаст российские заводы по производству детского питания

Ранее СМИ сообщили, что Kraft Heinz выстаивла на продажу заводы «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания, а также намерена продать свои локальные бренды «Умница» и «Сами с усами».

«Ассоциация "Руспродсоюз" не подтверждает информацию о продаже активов Kraft Heinz по выпуску детского питания в России. Производства продолжают работать в обычном режиме и поставлять продукцию всем своим покупателям», — цитирует Вострикова РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
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