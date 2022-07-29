В «Руспродсоюзе» опровергли продажу заводов Kraft Heinz по выпуску детского питания

Ранее СМИ сообщили, что Kraft Heinz выстаивла на продажу заводы «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания, а также намерена продать свои локальные бренды «Умница» и «Сами с усами».

«Ассоциация "Руспродсоюз" не подтверждает информацию о продаже активов Kraft Heinz по выпуску детского питания в России. Производства продолжают работать в обычном режиме и поставлять продукцию всем своим покупателям», — цитирует Вострикова РИА Новости.

