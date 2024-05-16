В «Русгидро» опровергли приостановку международных проектов
Группа «Русгидро» не приостанавливала свои международные проекты, известная во всем мире компания расширила географию присутствия. Об этом заявил заместитель гендиректора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию, международному сотрудничеству Сергей Мачехин, передает РИА Новости.
«Никакие проекты в международной сфере у нас не приостановлены, наоборот, несмотря на все события в мире и очень усложненный политический ландшафт, мы приросли... достаточно серьезно и в количестве контрактов, и в количестве стран», — указал топ-менеджер.
Как отметил Мачехин, присутствие «Русгидро» насчитывает 55 стран, группа реализовала свыше 400 проектов.
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