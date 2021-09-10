В Россию вернулся тринадцатый участник «лондонского списка»

Михаил Кубасов, который находится в «лондонском списке» вернулся в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Индульгенцией не считать. Повторное задержание бизнесмена из «списка Титова»

Он стал тринадцатым из данного перечня. Михаил Кубасов — управляющий партнер ОАО «Первая правильная арбитражная компания». Его уголовным дело занимается главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области.

Заочное обвинение о покушении на мошенничество в особо крупном размере бизнесмену было предъявлено в 2019 году. В марте 2018 года Михаил Кубасов выехал в Испанию, с декабря 2019 года пребывал в Латвии. С 2019 года он находился в федеральном, с 2020 года в международном розыске.

Напомним, в июне в Москве был задержан бывший гендиректор компании «Трансфин-М» Дмитрий Зотов, входящий в так называемый «список Титова» или «лондонский список». Следователи главного управления МВД сначала допросили Зотова в качестве свидетеля, а потом задержали.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Борис ТитовБизнес
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