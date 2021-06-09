Индульгенцией не считать. Повторное задержание бизнесмена из «списка Титова»
Какой сигнал бизнесу дает новый виток преследование предпринимателя, вернувшегося в Россию под гарантии бизнес-омбудсмена
В Москве задержан бывший гендиректор компании «Трансфин-М» Дмитрий Зотов, входящий в так называемый «список Титова» или «лондонский список». Следователи главного управления МВД сначала
допросили Зотова в качестве свидетеля, а потом задержали. Его обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы или в особо крупном размере. Адвокат Зотова расценил задержание как попытку устрашения и оказания давления на предпринимателя, который является свидетелем и заявителем по другим уголовным делам.
Дмитрий Зотов покинул Россию в 2019 году. Позже он вошел в «список Титова» - предпринимателей, которые уехали за рубеж под угрозой уголовного преследования, но выразили готовность вернуться в Россию при гарантии разбирательства без ареста. Зотов вернулся в Москву 10 июня 2020 года, прямо в аэропорту его задержали и предъявили обвинение, день спустя суд его арестовал. Тогда, однако, с подачи бизнес-омбудсмена в дело вмешался президент: Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации. И через месяц Зотова отпустили под подписку о невыезде.
«Лондонский список» стал, пожалуй, одной из самых известных инициатив Бориса Титова на посту уполномоченного по защите прав предпринимателей. Лондонским он был назван потому, что в 2018 году Титов собрал в столице Великобритании 40 предпринимателей, покинувших Россию под угрозой уголовного преследования, и предложил им вернуться на родину. Перечень согласившихся на предложенные гарантии в феврале того же года передали в Кремль. Первым этой возможностью воспользовался бизнесмен Андрей Каковкин. Однако его арестовали и приговорили к трём годам колонии за мошенничество. В январе 2020 года суд заменил ему реальный срок на условный. С 2018 года в Россию вернулись 11 бизнесменов из «списка Титова». Всего же, как заявлял Титов, за рубежом находятся более ста предпринимателей, в отношении которых на родине заведены уголовные дела.
Стоит ли рассчитывать на то, что вернутся остальные? – при таком-то подходе к соблюдению договоренностей, достигнутых на высшем государственном уровне, какой сейчас демонстрируют правоохранительные органы по фигурантам «лондонского списка». Есть, правда, еще один нюанс: этот подход ставит, мягко говоря, в неловкое положение автора «лондонского списка», а заодно и главу государства. Поскольку полное название должности Бориса Титова - уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России.
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