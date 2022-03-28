Европейский банк реконструкции и развития закроет офисы в Москве и Минске
28 марта 202219:31
Европейский банк реконструкции и развития объявил о решении закрыть свои офисы в Москве и Минске. Об этом сообщает ТАСС.
В банке назвали решение «неизбежным результатом действий, предпринятых Россией при помощи Белоруссии».
Санкции вводятся из-за начатой Россией военной операции на территории Украины. Операция началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru