Европейский банк реконструкции и развития закроет офисы в Москве и Минске

Европейский банк реконструкции и развития объявил о решении закрыть свои офисы в Москве и Минске. Об этом сообщает ТАСС.

В банке назвали решение «неизбежным результатом действий, предпринятых Россией при помощи Белоруссии».

Санкции вводятся из-за начатой Россией военной операции на территории Украины. Операция началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».







