Европейский банк реконструкции и развития закроет офисы в Москве и Минске

Европейский банк реконструкции и развития объявил о решении закрыть свои офисы в Москве и Минске. Об этом сообщает ТАСС.

В банке назвали решение «неизбежным результатом действий, предпринятых Россией при помощи Белоруссии».

Санкции вводятся из-за начатой Россией военной операции на территории Украины. Операция началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Банк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры