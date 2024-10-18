В России запретили три вида ПЭТ-упаковки
Кабмин России завел перечень продукции, производство и использование которой не допускается, так как отходы от неё не подлежат обработке и утилизации, сообщает «Российская газета».
В перечень включена ПЭТ-упаковка, например бутылки для пищевой промышленности всех цветов, за исключением бесцветного, голубого, зелёного, коричневого и белого. Также в список попала упаковка с нанесённой этикеткой из поливинилхлорида, кроме термоусадочной этикетки, и многослойных бутылок.
Запрет цветных пластиковых бутылок приведет к неудобству и затратам для бизнеса, заявила председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в интервью НСН. По ее словам, для того, чтобы реализовать эту инициативу, необходимо хотя бы разработать технологическую карту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru