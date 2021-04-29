В России вырастут цены на газировку

Цены на бутилированную воду и безалкогольные напитки могут вырасти на 10-15 процентов, сообщила Ленте.ру пресс-служба Союза производителей соков, воды и напитков.

Добровольная маркировка молочных продуктов начинается в России

Рост стоимости напитков может произойти из-за борьбы с контрафактом. Глава Союзнапитков Максим Новиков отметил, что увеличение цен связано с маркировкой продукции. Он добавил, что рост стоимости газировки обеспечит колебания курса рубля и введет ответственность на производителей за утилизацию упаковки. Как сообщил Новиков, система вводится без должных испытаний.

В России ввели обязательную маркировку на лекарственные препараты с 1 июля 2020 года. Уже осенью того года на фармацевтическом рынке начали сообщать о проблемах в мониторинге поставок лекарств.

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Фото: РИА Новости//Антон Вергун
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