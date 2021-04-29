В России вырастут цены на газировку

Рост стоимости напитков может произойти из-за борьбы с контрафактом. Глава Союзнапитков Максим Новиков отметил, что увеличение цен связано с маркировкой продукции. Он добавил, что рост стоимости газировки обеспечит колебания курса рубля и введет ответственность на производителей за утилизацию упаковки. Как сообщил Новиков, система вводится без должных испытаний.

В России ввели обязательную маркировку на лекарственные препараты с 1 июля 2020 года. Уже осенью того года на фармацевтическом рынке начали сообщать о проблемах в мониторинге поставок лекарств.

