В России введут пошлину в 10% на экспорт древисины
Россия с 1 июля введет пошлину в 10% на экспорт некоторых видов древесины, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Тариф будет действовать до конца 2021 года. Он распространяется на материалы с уровнем влажности более 22%. В кабмине отметили, что это позволит ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов.
Ранее в Иркутске выявили контрабанду леса на один миллиард рублей. Используя фирмы, оформленные на подставных лиц, преступники незаконно экспортировали лесоматериалы в Китай общим объемом свыше 92 тысяч кубометров, сообщала RT.
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