В России введут пошлину в 10% на экспорт древисины

Тариф будет действовать до конца 2021 года. Он распространяется на материалы с уровнем влажности более 22%. В кабмине отметили, что это позволит ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов.

Ранее в Иркутске выявили контрабанду леса на один миллиард рублей. Используя фирмы, оформленные на подставных лиц, преступники незаконно экспортировали лесоматериалы в Китай общим объемом свыше 92 тысяч кубометров, сообщала RT.

