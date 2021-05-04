В России в апреле резко вырос спрос на наличные

Отмечается, что в апреле объем поступивших через банки наличных денег в обращении увеличился на 366,9 млрд рублей, что стало максимальным резким оттоком в наличность с начала 2021 года. Эти показатели сопоставимы с уровнем июня 2020 года (391,8 млрд рублей), когда в стране начали смягчать ограничения из-за пандемии коронавируса.

По словам начальника центра разработки стратегии Газпромбанка Егора Сусина, россияне традиционно используют наличные перед майскими праздниками. Однако в текущем году отток вырос почти на 100 млрд рублей.

«Решение властей "удлинить" майские праздники может быть одной из причин, почему люди решили сконцентрировать запас наличных», — считает эксперт.

Согласно данным Банка России, объем выданных наличных нарастал в течение всего апреля, 28–29 апреля этот процесс ускорился.

Кроме того, на рост спроса на наличные деньги могли повлиять новости о возможных санкциях со стороны Запада и потенциальных рисках отключения России от международной платежной системы SWIFT. Таким мнением поделился руководитель направления Центра исследования финансовых технологий «Сколково»-РЭШ Егор Кривошея.

«Несмотря на то, что эти риски могут не реализоваться, появление этих новостей в информационном пространстве формирует ожидания потребителей и может влиять на спрос на наличные», — считает эксперт.

