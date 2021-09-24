В России усилят контроль за выпуском минеральной воды
Систему апробации природной воды для контроля добычи и производства от скважины до прилавка планируют создать в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Центр намерен разработать новый механизм совместно с Минпромторгом и Роснедрами.
В декабре нынешнего года в России стартует обязательная маркировка минеральной воды в системе «Честный знак», с марта 2022 года обязательной станет также маркировка других категорий воды. Однако под контролем окажется только готовая упакованная продукция, так как маркировка не затрагивает добычу воды из скважин, отмечает РИА ФАН. В связи с этим в стране решили создать систему апробации, своего рода аналог Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), действующей для алкогольной продукции.
По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, нововведение «позволит соединить сведения о добыче природной воды с информацией о произведенном и упакованном товаре и прослеживать ее на всех этапах от скважины до потребителя». Россияне смогут «получить достоверные данные о происхождении воды в каждой конкретной бутылке».
Собирать данные будет ЦРПТ, объединяя данные из систем Роснедр и Росгеофонда в своей системе мониторинга. Новая система будет следить за добычей и производством природной питьевой и минеральной воды. При вводе товара в оборот производителям необходимо будет указать, из какой скважины и по каким документам получена вода. Если объемы производства будут превышать объемы добычи из указанных скважин, профильные ведомства организуют проверку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 438 / сут.
Умерли
201 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+16 567 / сут.
- В МИД Японии заявили о неприемлемости особого налогового режима на Курилах
- ФСБ России ликвидировала крупный канал продажи синтетических наркотиков
- Экс-министр финансов Украины: Зеленский попадает под категорию олигархов
- Стало известно, каким категориям водителей необходимо пройти техосмотр с 1 октября
- Опрос: для хорошего самочувствия россиянам нужно 7-8 часов сна
- В России усилят контроль за выпуском минеральной воды
- Учёные назвали реальный цвет Солнца
- Госдума закупила 450 китайских смартфонов за 4,3 млн рублей
- Аварийное жилье в России планируют расселять с помощью ипотеки и аренды
- Стоимость нефти Brent достигла максимума с 2018 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru