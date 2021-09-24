В России усилят контроль за выпуском минеральной воды

Систему апробации природной воды для контроля добычи и производства от скважины до прилавка планируют создать в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Центр намерен разработать новый механизм совместно с Минпромторгом и Роснедрами.

В декабре нынешнего года в России стартует обязательная маркировка минеральной воды в системе «Честный знак», с марта 2022 года обязательной станет также маркировка других категорий воды. Однако под контролем окажется только готовая упакованная продукция, так как маркировка не затрагивает добычу воды из скважин, отмечает РИА ФАН. В связи с этим в стране решили создать систему апробации, своего рода аналог Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), действующей для алкогольной продукции.

По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, нововведение «позволит соединить сведения о добыче природной воды с информацией о произведенном и упакованном товаре и прослеживать ее на всех этапах от скважины до потребителя». Россияне смогут «получить достоверные данные о происхождении воды в каждой конкретной бутылке».

Собирать данные будет ЦРПТ, объединяя данные из систем Роснедр и Росгеофонда в своей системе мониторинга. Новая система будет следить за добычей и производством природной питьевой и минеральной воды. При вводе товара в оборот производителям необходимо будет указать, из какой скважины и по каким документам получена вода. Если объемы производства будут превышать объемы добычи из указанных скважин, профильные ведомства организуют проверку.

