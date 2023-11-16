В России стартовало серийное производство электрокроссовера Evolute i-SKY

Завод «Моторинвест» в Липецкой области начал серийное производство электрокроссовера Evolute i-SKY. Об этом сообщает РИА Новости.

Автомобили брендов Skoda, Evolute и Kia больше всего подорожали в РФ в сентябре

Предзаказ на автомобиль открыт, поставки новинки в дилерские центры начнут в ближайшее время.

«Цена на модель начинается от 3 995 000 рублей с учетом действия государственной поддержки. Для всех электромобилей бренда, производимых в России, предполагается государственная субсидия», — указали на заводе.

Рекомендованная розничная цена электрокара без учета скидок — составляет 4,99 млн рублей.

Ранее завод «Моторинвест» заявил о выпуске более 380 электромобилей Evolute, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Самойлов
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