В России стартовали продажи электромобилей Tesla
Продажи электромобилей Tesla стартовали в России. Об этом пишут Известия со ссылкой на пресс-службу сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто».
Россияне смогут купить как новые электромобили, так и подержанные авто, которые прошли все таможенные процедуры. Пользователям сервиса продажи машин доступны автомобили Tesla Model 3, Tesla Model Y. Кроме того, в конце октября в продаже появится Tesla Model X.
Сейчас Tesla Model 3 представлена в комплектациях Standard Range Plus (мощность 296 л.с., задний привод, запас хода 448 км) и Long Range (полный привод, мощность 367 л.с., запас хода 614 км).
Электромобиль Tesla Model Y доступен в комплектации Long Range Dual Motor с мощностью 350 л.с., полным приводом и запасом хода 460 км. В свою очередь, Tesla Model X появится в комплектации Tesla Performance Ludicrous: с полным приводом и запасом хода 548 км.
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