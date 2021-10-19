В России стартовали продажи электромобилей Tesla

Россияне смогут купить как новые электромобили, так и подержанные авто, которые прошли все таможенные процедуры. Пользователям сервиса продажи машин доступны автомобили Tesla Model 3, Tesla Model Y. Кроме того, в конце октября в продаже появится Tesla Model X.

Сейчас Tesla Model 3 представлена в комплектациях Standard Range Plus (мощность 296 л.с., задний привод, запас хода 448 км) и Long Range (полный привод, мощность 367 л.с., запас хода 614 км).

Электромобиль Tesla Model Y доступен в комплектации Long Range Dual Motor с мощностью 350 л.с., полным приводом и запасом хода 460 км. В свою очередь, Tesla Model X появится в комплектации Tesla Performance Ludicrous: с полным приводом и запасом хода 548 км.

