В России стали чаще покупать ювелирные изделия, смартфоны и машины

В частности, спрос вырос на часы (на 37,5% в сравнению с прошлым годом), мобильные телефоны (на 27,9%), ювелирные изделия (на 26,6%) и автомобили (на 24,8%), сообщает Ura.ru.

В то же время эксперты отметили, что россияне стали экономить на повседневных товарах, пишет РИА ФАН. По словам гендиректора маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук, покупатели чаще заказывают шубы, холодильники, стиральные машины, ювелирные изделия.

«На то, что потребляется каждодневно, цены падают, а с другой стороны, люди вкладывают все сбережения в то, что они привыкли считать надежным вложением», — подчеркнула Бакальчук.

Специалисты считают, что такая ситуация сложилась из-за неопределенности периода пандемии: граждане при совершении покупок не руководствуются факторами полезности и рациональности. Кроме того, некоторые россияне считают, что крупную покупку стоит совершить до очередного роста цен.

