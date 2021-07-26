В России создадут «Цифровую платформу» для комплексной поддержки предпринимательства

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предоставляет предпринимателям все больше услуг для поддержки на всех этапах ведения бизнеса.

Так, в настоящее время ведется разработка единого ресурса «Цифровая платформа», который объединит все информационные системы и позволит быстро и понятно зарегистрировать бизнес, получить финансирование, пройти необходимые образовательные программы и получить консультации специалистов по актуальным вопросам, обеспечит взаимодействие с государственными органами, предоставит доступ к закупкам. Уже сейчас можно ознакомиться с прототипом «Цифровой платформы» и получить ряд услуг на сайте: https://msp.economy.gov.ru.

Целью национального проекта является создание необходимых условий для успешного предпринимательства, а также увеличение численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек. По состоянию на 1 июля 2021 года число зарегистрированных самозанятых составило 2,6 миллиона человек.

Благодаря финансовым и нефинансовым мерам поддержки нацпроекта все больше предпринимателей по всей стране получают возможность создавать и развивать свой бизнес, превращать свои хобби и увлечения в источник дохода, расширять производство и выходить на экспорт.

Во-первых, физические лица и индивидуальные предприниматели могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Такая возможность появилась благодаря специальному налоговому режиму для самозанятых, для удобства можно воспользоваться приложением «Мой налог». Для вновь зарегистрировавшихся самозанятых предусмотрен также разовый налоговый вычет в 10 тысяч рублей. Более того, граждане могут получить микрозаймы в размере до 1 миллиона рублей сроком до 3 лет по льготной ставке и воспользоваться льготным доступом к сервисам по размещению продукции и услуг на коммерческих площадках. Во-вторых, самозанятым доступны разноплановые информационно-консультационные и образовательные услуги на базе центров «Мой бизнес».

Напомним, что зарегистрироваться в качестве самозанятого могут граждане, получающие доход от своей профессиональной деятельности и не имеющие работодателя и наемых работников – программисты, копирайтеры, переводчики, зарабатывающие фрилансом, таксисты, няни, парикмахеры, фотографы, продавцы продукции собственного производства, граждане, сдающие квартиру в аренду и многие другие.

