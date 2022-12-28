В России с 1 января повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк

Согласно документу, минимальная розничная цена 0,5 литра водки составит 281 рубль за 0,5 литра, бренди – 375 рублей, коньяка – 517 рублей. Сейчас минимальные розничные цены установлены на уровне 261 рубля, 348 рублей и 480 рублей соответственно.

Кроме того, минимальная отпускная цена на водку с 2023 года поднимется с 214 до 229 рублей, оптовая – с 222 до 238 рублей за 0,5 литра. Минимальная отпускная цена на бренди вырастет на 19 рублей, до 289 рублей за 0,5 литра, оптовая – до 304 рублей (на 20 рублей). При этом отпускная цена коньяка увеличится с 371 до 397 рублей, оптовая – с 391 до 419 рублей.

Приказ Минфина будет действовать по 31 декабря 2026 года.

Между тем директор центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРА) Вадим Дробиз сообщил о росте спроса на алкогольную продукцию в России. Так, продажи пива и водки выросли на 8% по сравнению с прошлым годом, вина — на 6%, пишет Ura.ru.

