В России с 1 января повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк
Минимальные цены на водку, бренди и коньяк в России вырастут с 1 января 2023 года. Соответствующий приказ Министерства финансов опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, минимальная розничная цена 0,5 литра водки составит 281 рубль за 0,5 литра, бренди – 375 рублей, коньяка – 517 рублей. Сейчас минимальные розничные цены установлены на уровне 261 рубля, 348 рублей и 480 рублей соответственно.
Кроме того, минимальная отпускная цена на водку с 2023 года поднимется с 214 до 229 рублей, оптовая – с 222 до 238 рублей за 0,5 литра. Минимальная отпускная цена на бренди вырастет на 19 рублей, до 289 рублей за 0,5 литра, оптовая – до 304 рублей (на 20 рублей). При этом отпускная цена коньяка увеличится с 371 до 397 рублей, оптовая – с 391 до 419 рублей.
Приказ Минфина будет действовать по 31 декабря 2026 года.
Между тем директор центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРА) Вадим Дробиз сообщил о росте спроса на алкогольную продукцию в России. Так, продажи пива и водки выросли на 8% по сравнению с прошлым годом, вина — на 6%, пишет Ura.ru.
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