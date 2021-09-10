В России резко выросли реальные ставки по кредитным картам
Полная стоимость кредитов (ПСК) в сегменте кредитных карт в начале сентября достигла 30% годовых. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Эквифакс».
При этом ПСК (эффективная процентная ставка в процентах годовых, которая включает все платежи по основному долгу и процентам, в ряде случаев также дополнительные расходы на страховки или обслуживание карты - НСН) начала расти еще летом, поднявшись с июньского минимума в 24,2% до 27,4% в августе.
По данным экспертов, рост стоимости для кредитных карт связан с повышением ключевой ставки Центробанка. С марта нынешнего года этот показатель вырос на 2,25 п.п., до 6,5% годовых.
Специалисты считают, что ПСК по кредитным картам продолжит расти до конца года, стоимость увеличится до 30–35% годовых. Дальнейшие колебания ПСК будут зависеть от действий ЦБ, однако прогнозируется, что динамика по кредитным картам будет умеренной из-за изменения спроса клиентов и роста ставок на привлечение средств для банков.
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