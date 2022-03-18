В России резко выросли продажи презервативов

По данным экспертов, с 28 февраля по 6 марта продажи средств барьерной контрацепции в аптеках выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Жители страны уже купили 540,7 тысячи упаковок продукции. При этом сеть аптек «36,6» сообщает, что в последние две недели продажи презервативов увеличились почти на 26%.

Согласно результатам аудита NielsenIQ, за первую неделю марта продажи контрацептивов выросли на 11,4% в денежном выражении. Однако за последний год (по 6 марта) средний показатель продажи уменьшался почти на 4%, пишет Газета.ру.

Популярность контрацептивов выросла также среди покупателей маркетплейсов: так, на Ozon стали чаще покупать упаковки презервативов по 12, 18 и 30 штук, а на Wildberries продажи увеличились на 170% по сравнению с показателями прошлого года.

Отмечается, что цены на презервативы уже выросли на 20−50%. Эксперты объясняют это ростом курса евро и доллара, ожидается, что цены на контрацептивы продолжат увеличиваться, сообщает «Свободная пресса».

