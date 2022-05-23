В России резко увеличился импорт кнопочных телефонов

Импорт кнопочных телефонов в России в первом квартале 2022 года увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в страну поставили 3,5 млн устройств. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на отчет аналитического центра GS Group.

В то же время поставки смартфонов снизились на 14%, до 6,8 млн. Такая ситуация сложилась на фоне решения некоторых производителей приостановить импорт в РФ и проблем с логистикой.

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Аналитики отмечают, что за первые три месяца года в страну завезли 10,3 млн телефонов и смартфонов. При этом из-за роста цен рынок вырос на 10% в денежном выражении, до 197 млрд рублей.

По словам главы аналитического центра GS Group Александра Суркова, еще в январе поставки смартфонов соответствовали уровню прошлого года, в феврале резко возросли поставки кнопочных телефонов, в марте импорт обеих категорий рухнул. Эксперт считает, что на продажи влияют проблемы с логистикой, лояльностью брендов к покупателю, сезонность, падение покупательской способности.

Торговые сети дают различные данные по продажам кнопочных телефонов: так, «МегаФон», «М.Видео-Эльдорадо» и «Связной» заявляют о сокращении продаж, «Марвел-Дистрибуция» - о росте. Ожидается, что во втором квартале года объем поставок смартфонов в Россию может вырасти, в том числе из-за включения гаджетов известных производителей в список разрешенных к параллельному импорту.

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ФОТО: pxhere.com
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