В России на 30% сократилось производство стекла

Такой вид стекла преимущественно используется в строительстве. В мае текущего года загрузка стекольных производств в стране составила около 70%. При этом годом ранее она держалась на уровне 100% из-за повышенного спроса. Минпромторг отмечает, что от загрузки напрямую зависит объем производства. Так, по сравнению с маем выпуск листового стекла упал на 20%.

По словам директора крупного производителя стекла «Салаватстекло» Максима Скиртина, на фоне уменьшения спроса компания начала снижать выпуск листового стекла. В апреле объем продаж снизился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, к маю — упал в два раза. В итоге цены на стекло стали ниже на 15–20% к началу года.

РБК отмечает, что использование листового стекла сократилось, прежде всего, из-за сокращения объемов строительства. Девелоперы снизили активность после повышения в феврале ключевой ставки Центробанка: регулятор поднял показатель с 9,5 до 20%. На этом фоне застройщики заморозили новые проекты, кроме того, спрос на жилье снизился.

