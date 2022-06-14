В России на 30% сократилось производство стекла
Производство листового стекла в России упало на 30%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Такой вид стекла преимущественно используется в строительстве. В мае текущего года загрузка стекольных производств в стране составила около 70%. При этом годом ранее она держалась на уровне 100% из-за повышенного спроса. Минпромторг отмечает, что от загрузки напрямую зависит объем производства. Так, по сравнению с маем выпуск листового стекла упал на 20%.
По словам директора крупного производителя стекла «Салаватстекло» Максима Скиртина, на фоне уменьшения спроса компания начала снижать выпуск листового стекла. В апреле объем продаж снизился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, к маю — упал в два раза. В итоге цены на стекло стали ниже на 15–20% к началу года.
РБК отмечает, что использование листового стекла сократилось, прежде всего, из-за сокращения объемов строительства. Девелоперы снизили активность после повышения в феврале ключевой ставки Центробанка: регулятор поднял показатель с 9,5 до 20%. На этом фоне застройщики заморозили новые проекты, кроме того, спрос на жилье снизился.
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