В России производство портвейна выросло в два раза за полгода
Производители в России нарастили выпуск портвейна в первой половине 2024 года в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.
По данным ведомства, производство портвейна достигло 2,63 млн литров. При этом за первую половину 2023 года было выпущено 1,28 млн л напитка.
«Это один из лучших показателей по категории портвейнов за всю историю наших наблюдений за рынком с 2020 года, когда законом было введено четкое определение портвейна, и с рынка начали вымываться плодовые и винные напитки, также использовавшие этот термин», — подчеркнула глава департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции, руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева.
По данным Роскачества, крупнейший производитель портвейнов в России — Крым, на регион приходится более 90% объемов. Далее в списке производителей следуют Краснодарский край и Дагестан. Роскачество отметило, что самыми популярными в стране стали красные портвейны, их доля составляет около 50%. По данным ведомства, в России будет увеличиваться спрос на портвейны, в том числе дорогих, марочных, коллекционных категорий.
Между тем президент Владимир Путин подписал закон о ежегодной индексации акцизов на алкоголь на 4% в ближайшие три года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru