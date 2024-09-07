В России производство портвейна выросло в два раза за полгода

Производители в России нарастили выпуск портвейна в первой половине 2024 года в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

По данным ведомства, производство портвейна достигло 2,63 млн литров. При этом за первую половину 2023 года было выпущено 1,28 млн л напитка.

«Это один из лучших показателей по категории портвейнов за всю историю наших наблюдений за рынком с 2020 года, когда законом было введено четкое определение портвейна, и с рынка начали вымываться плодовые и винные напитки, также использовавшие этот термин», — подчеркнула глава департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции, руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева.

По данным Роскачества, крупнейший производитель портвейнов в России — Крым, на регион приходится более 90% объемов. Далее в списке производителей следуют Краснодарский край и Дагестан. Роскачество отметило, что самыми популярными в стране стали красные портвейны, их доля составляет около 50%. По данным ведомства, в России будет увеличиваться спрос на портвейны, в том числе дорогих, марочных, коллекционных категорий.

Между тем президент Владимир Путин подписал закон о ежегодной индексации акцизов на алкоголь на 4% в ближайшие три года.

